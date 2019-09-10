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В Екатеринбурге за два года обновят 265 остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Администрация Екатеринбурга в ближайшие два года планирует обустроить 265 остановок общественного транспорта. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга объявил электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по обустройству остановок городского пассажирского транспорта. Приём заявок на аукцион заканчивается 16 сентября.



Обновляемые объекты дорожной инфраструктуры будут отличаться от ранее проектируемых различными вариантами навесных конструкций.



«Так, согласно конкурсной документации предусмотрены следующие их варианты для различных типов остановок: открытый навес остановочного пункта автобуса/троллейбуса; навес остановочного пункта автобуса/троллейбуса с электронным информационным табло, с экраном с возможностью построения маршрута, получения справочной информации и размещения рекламы; навес остановочного пункта трамвая (для стеснённых условий); навес остановочного пункта трамвая со встроенным электронным информационным табло; закрытый типовой модуль остановочного пункта автобуса/троллейбуса; закрытый типовой модуль остановочного пункта автобуса/троллейбуса с электронным информационным табло, с экраном с возможностью построения маршрута, получения справочной информации и размещения рекламы; типовой модуль конечного остановочного пункта автобуса/троллейбуса/трамвая. В его состав входит навес для ожидания транспорта пассажирами, помещения для водителей, кондукторов (санузел, комната приёма пищи), технические помещения для обслуживания и содержания конечного остановочного пункта», — говорится в сообщении.



До конца 2019 года «Центр организации движения» завершит работу по обустройству 110 таких объектов дорожной инфраструктуры.

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