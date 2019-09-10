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Индекс кредитного здоровья жителей УрФО за год снизился на 3 пункта

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Индекс кредитного здоровья жителей Уральского федерального округа (УрФО) в июле 2019 года составил 90 пунктов, годом ранее показатель равнялся 93 пунктам. Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй и компании FICO.



Во II квартале 2019 года значение Индекса кредитного здоровья россиян составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом (в I квартале 2019 года — 91 пункт).



Во II квартале 2019 года по сравнению с предыдущим данный показатель вырос и в семи из восьми федеральных округов. При этом в Северо-Западном и Сибирском ФО индекс прибавил сразу 2 пункта, а в Центральном, Дальневосточном, Южном, Уральском и Приволжском ФО вырос на 1 пункт. И лишь в Северо-Кавказском ФО во II квартале 2019 года индекс кредитного здоровья остался без изменений.



По состоянию на 1 июля 2019 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 97 пунктов. Следом за ним расположились Северо-Западный (95) и Приволжский (94) федеральные округа. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня — Уральский, Южный и Северо-Кавказский (по 90), Дальневосточный (89) и Сибирский (85) округа.



«Наметившаяся в 2018 году тенденция по некоторому «ухудшению» кредитного здоровья россиян продлилась около года и сменилась ростом индекса во II квартале 2019 года. Пока далеко идущие выводы делать рано, но стоит отметить, что качество кредитов, выданных после 2015 года, существенно выше более ранних займов. Таким образом, более «свежие» кредиты постепенно «вытесняют» из кредитного портфеля более проблемные «старые» займы. Тем не менее объем «плохих» долгов остается довольно существенным. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства», — комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева.

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