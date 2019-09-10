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«Уральские авиалинии» перевезли более 60 тыс. пассажиров на рейсе Жуковский — Прага
10 сентябрь 2019 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет прямые перелеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Прагу с 26 декабря 2018 года. С момента открытия рейса по 31 августа 2019 года было перевезено 60 тыс. 273 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Минимальная стоимость авиабилета от 5 тыс. 599 руб. в одну сторону и от 12 тыс. 816 руб. — туда/обратно по тарифу «Безбагажный» (провоз ручной клади до 5 кг). Рейсы Жуковский — Прага — Жуковский ежедневно выполняются на лайнерах семейства Airbus.
«Прага получила известность благодаря своим готическим и барочным соборам, знаменитому Карлову мосту и еврейскому кварталу, танцующим домам и неординарным скульптурам, самобытной кухне и вкусным напиткам. Как показывает статистика, туристы возвращаются сюда снова и снова. Ведь в Праге не надо искать достопримечательности, они буквально на каждом шагу», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Минимальная стоимость авиабилета от 5 тыс. 599 руб. в одну сторону и от 12 тыс. 816 руб. — туда/обратно по тарифу «Безбагажный» (провоз ручной клади до 5 кг). Рейсы Жуковский — Прага — Жуковский ежедневно выполняются на лайнерах семейства Airbus.
«Прага получила известность благодаря своим готическим и барочным соборам, знаменитому Карлову мосту и еврейскому кварталу, танцующим домам и неординарным скульптурам, самобытной кухне и вкусным напиткам. Как показывает статистика, туристы возвращаются сюда снова и снова. Ведь в Праге не надо искать достопримечательности, они буквально на каждом шагу», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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