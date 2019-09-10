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Внешнеторговый оборот России в январе-июле сократился на 2,3%

УрБК, Москва, 10.09.2019. Внешнеторговый оборот России в январе-июле снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 377,3 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.



При этом сальдо торгового баланса сложилось положительным и составило 104,8 млрд долларов США, что тем не менее на 6,9 млрд меньше, чем в этот период в 2018 году.



Экспорт России за январь-июль составил 241,1 млрд долл. США (меньше на 3,2%, чем в январе-июне прошлого года).



Отмечается, что с начала года до июля основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары. Их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 64,2%.



Импорт России в январе-июле текущего года составил 136,2 млрд долл. США (-0,7% в годовом выражении).



Также уточняется, что крупнейшим экономическим партнером России стал Европейский Союз, заняв в страновой структуре внешней торговли России ведущее место.



«На долю Европейского Союза в январе-июле 2019 года приходилось 42,1% российского товарооборота (в январе-июле 2018 года — 43,8%), на страны АТЭС — 31,7% (30%), на страны СНГ — 12,2% (12%), на страны ЕАЭС — 8,4% (8,5%)», — говорится в сообщении.

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