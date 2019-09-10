Повышение утильсбора усилит падение авторынка

Минпромторг РФ предлагает с 2020 года повысить ставки утилизационного сбора на автомобили. Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующее предложение министерство уже направило в правительство РФ. Опрошенные УрБК эксперты считают, что реализация такой инициативы повлечет за собой рост цен и снижение спроса на автомобили.Напомним, что утилизационный сбор ввели в 2012 году. Сначала его платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок. В 2016 году сбор уже был проиндексирован на 65%, а в 2018 году еще в среднем на 15% (но по некоторым позициям до 90%). Новая индексация сбора, по мнению Минпромторга, необходима для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. Такая мера, уверены в министерстве, должна сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.Как отмечают финансовые аналитики, возможное повышение утильсбора усложнит и без того непростую ситуацию на российском авторынке.«Автомобильный рынок чувствует себя очень плохо — спрос падает, автодилеры разоряются. И цена на автомобили пропорционально утилизационному сбору увеличится, потому что автодилеры будут полностью включать его в стоимость товара. У них другого выбора нет — маржа не позволит взять частично что-то на себя. При этом трудно сказать, насколько вырастет цена на автомобили. Примерно на 4-6%», — уверен директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.При этом, по его словам, в настоящих условиях, когда спрос на автомобили падает и смещается в более дешевый сегмент отечественных автомобилей, произойдет значительное непропорциональное сокращение рынка. Например, рост цены транспортных средств на 5% приведет к снижению объема продаж на 10%.«Сильно снизится спрос на автомобили, которые находятся в нижнем ценовом диапазоне. Поскольку увеличение стоимости автомобиля в процентном соотношении в большей степени выразится именно в этом сегменте. Больше всего с точки зрения стоимости автомобиля увеличение сборов ударяет на транспортные средства с двигателями от одного литра до двух — у них рост утилизационного сбора составит 90% (я не беру во внимание грузовые автомобили), сбор вырастает здесь до 84 тыс. руб.», — подчеркивает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.С ними не согласен представитель комитета по защите прав автомобилистов Максим Едрышов.«Я не думаю, что это сильно скажется на продажах. Все-таки речь идет не о сотнях тысяч рублей. Мы уже, к сожалению, привыкли к тому, что автомобиль постоянно дорожает», — сказал он.Но при этом Едрышов также считает, что принятие правительством РФ нового предложения Минпромторга приведет к удорожанию стоимости автомобилей как минимум на размер повышения сбора.Как отмечают эксперты, возможное снижение продаж автомобилей может привести к сокращению числа автодилеров.«Удорожание автомобиля приведет к падению спроса, разорению еще ряда дилеров. Поэтому в наших условиях, в стагнацию, пока говорить об утилизационном сборе рано. Это лучше делать на растущем автомобильном рынке», — настаивает В. Калугин.По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 8 месяцев 2019 года в РФ было продано 1 млн 114 тыс. легковых автомобилей, что на 2,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В августе показатель сократился на 1,2%. Повышение утилизационного сбора может заметно усилить падение российского авторынка. Рост цен на машины на фоне непрерывного снижения реальных доходов неизбежно скажется на динамике продаж.