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Администрация Екатеринбурга презентовала три площадки для строительства храма святой Екатерины
10 сентябрь 2019 (15:18)
Администрация Екатеринбурга презентовала площадки для строительства будущего храма святой Екатерины. Три видеоролика, которые демонстрируют, как будет выглядеть собор на том или ином участке, опубликованы на официальном портале города.
В список вошли площадки на пересечении улиц Фурманова — Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Площадки были выбраны из списка вариантов, которые чаще всего предлагали горожане в своих обращениях в электронную приёмную городской администрации. Всего поступило 11 тыс. 79 обращений, в которых был предложен 61 участок.
Площадка за Макаровским мостом
Площадка на месте Приборостроительного завода
Площадка на Фурманова — Белинского
Видео: официальный канал администрации Екатеринбурга на YouTube
В список вошли площадки на пересечении улиц Фурманова — Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Площадки были выбраны из списка вариантов, которые чаще всего предлагали горожане в своих обращениях в электронную приёмную городской администрации. Всего поступило 11 тыс. 79 обращений, в которых был предложен 61 участок.
Площадка за Макаровским мостом
Площадка на месте Приборостроительного завода
Площадка на Фурманова — Белинского
Видео: официальный канал администрации Екатеринбурга на YouTube
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