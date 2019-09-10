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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 3 коп.

10 сентябрь 2019 (15:14)

УрБК, Москва, 10.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 13,05 коп. до 65,44 руб., евро — на 2,61 коп. до 72,3 руб.

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