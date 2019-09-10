Новости дня

На ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового вида металлопроката

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК изготовил первую партию стального горячекатаного проката круглого сечения с диаметром 95 мм. Прокат применяется в различных отраслях промышленности: машиностроении, строительстве, трубном производстве.



По сообщению Управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал», первая партия стального круга в объеме 220 т изготовлена из углеродистых и легированных марок стали по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 4543-2016. Прокат уже отгружен потребителю.



Ранее на ЕВРАЗ НТМК изготавливали стальной круг диаметрами от 70 до 150 мм, однако не производили прокат промежуточного размера. В связи с появлением заказов на диаметр круга 95 мм он был успешно освоен. При освоении металлопроката был разработан паспорт на новый продукт, технологическая карта, схема прокатки и специальный комплект валков для клетей, шаблоны. Сейчас в цехе осваивают производство стального круга диаметром 125 мм.



ЕВРАЗ НТМК производит около 800 профилеразмеров конструкционного проката из 150 марок стали. Крупносортный цех комбината выпускает сортовой и фасонный прокат, профили специального назначения и шары для помола руды в специальных мельницах. Всего в сортаменте подразделения более 50 наименований проката.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:55</span><br /><strong>На ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового вида металлопроката</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК изготовил первую партию стального горячекатаного проката круглого сечения с диаметром 95 мм. Прокат применяется в различных отраслях промышленности: машиностроении, строительстве, трубном производстве. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089785-na-evraz-ntmk-osvoili-proizvodstvo-novogo-vida-metalloprokata.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: