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На ЕВРАЗ НТМК освоили производство нового вида металлопроката

10 сентябрь 2019 (14:55)

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК изготовил первую партию стального горячекатаного проката круглого сечения с диаметром 95 мм. Прокат применяется в различных отраслях промышленности: машиностроении, строительстве, трубном производстве.

По сообщению Управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал», первая партия стального круга в объеме 220 т изготовлена из углеродистых и легированных марок стали по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 4543-2016. Прокат уже отгружен потребителю.

Ранее на ЕВРАЗ НТМК изготавливали стальной круг диаметрами от 70 до 150 мм, однако не производили прокат промежуточного размера. В связи с появлением заказов на диаметр круга 95 мм он был успешно освоен. При освоении металлопроката был разработан паспорт на новый продукт, технологическая карта, схема прокатки и специальный комплект валков для клетей, шаблоны. Сейчас в цехе осваивают производство стального круга диаметром 125 мм.

ЕВРАЗ НТМК производит около 800 профилеразмеров конструкционного проката из 150 марок стали. Крупносортный цех комбината выпускает сортовой и фасонный прокат, профили специального назначения и шары для помола руды в специальных мельницах. Всего в сортаменте подразделения более 50 наименований проката.

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