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Российские банки реабилитировали более 15 тыс. клиентов из «черных списков»

УрБК, Москва, 10.09.2019. Российские банки реабилитировали более 15 тыс. клиентов, попавших в «черные списки» из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, передает ТАСС.



«По итогам года с небольшим работы картина следующая: более 15 тыс. реабилитаций проведено на первом уровне. Это значит, что сами банки реабилитировали своих клиентов. До межведомственной комиссии долетело значительно меньшее количество жалоб. То есть механизм реабилитации работает», — сказал М. Мамута.



По его словам, при рассмотрении дел комиссией ЦБ «примерно 45% решений принимается в пользу бизнеса, 55% — в пользу банков». То есть даже если банк отказал клиенту в реабилитации, то клиент все равно может добиться исключения из «черного списка», отметил Мамута.

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