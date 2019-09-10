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Более 20 млн россиян могут потерять работу из-за роботизации производства

УрБК, Москва, 10.09.2019. К 2030 году компетенции 45,5% официально трудоустроенных россиян станут неактуальными. Из-за роботизации производства работу могут потерять 20,1 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.



При этом наибольшего числа работников это может коснуться в гостиничном и ресторанном бизнесе, где под риском автоматизации находятся 73% занятых. В обрабатывающих производствах — 60%, сельском и лесном хозяйстве — 58%, розничной торговле — 53% и добыче полезных ископаемых — 51%.



«Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — подчеркивает автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.



В исследовании отмечается, что вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю. Но в Минэкономразвития считают, что такое дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке.

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