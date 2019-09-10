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Более 40% россиян согласны получать «серую» заработную плату
10 сентябрь 2019 (12:28)
УрБК, Москва, 10.09.2019. 43% россиян согласны получать на работе «серую» зарплату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса Superjob.
Более трети опрошенных (36%) не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату, 21% затруднился ответить.
В сентябре 2018 года согласиться на «серую» схему были готовы 42% респондентов, 36% были против. При этом на оплату в конверте сегодня согласны 49% мужчин и 36% женщин, а не согласны — 32% мужчин и 39% женщин.
Опрос также показал, что отказываться от «серого» заработка более склонны люди в возрасте до 24 лет (45%), в возрастной группе 25-34 таких только 43%, 35-44 — 35%, в возрасте от 45 и старше — 35%. Более склонны согласиться на невыгодное предложение россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 46%, в возрасте до 24 лет согласны на «черную» зарплату 35%, 35-44 — 43%, от 45 и старше — 44%.
Противников «черных» зарплат больше среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. — 45%, среди людей с доходом от 50 тыс. до 79,9 тыс. — 35%, с доходом от 30 тыс. до 49,9 тыс. — 38%, а с доходом до 29,9 тыс. — 37%. Чаще готовы согласиться на такую зарплату люди с доходом от 50 тыс. до 79,9 тыс. руб. — 44%.
Более трети опрошенных (36%) не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату, 21% затруднился ответить.
В сентябре 2018 года согласиться на «серую» схему были готовы 42% респондентов, 36% были против. При этом на оплату в конверте сегодня согласны 49% мужчин и 36% женщин, а не согласны — 32% мужчин и 39% женщин.
Опрос также показал, что отказываться от «серого» заработка более склонны люди в возрасте до 24 лет (45%), в возрастной группе 25-34 таких только 43%, 35-44 — 35%, в возрасте от 45 и старше — 35%. Более склонны согласиться на невыгодное предложение россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 46%, в возрасте до 24 лет согласны на «черную» зарплату 35%, 35-44 — 43%, от 45 и старше — 44%.
Противников «черных» зарплат больше среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. — 45%, среди людей с доходом от 50 тыс. до 79,9 тыс. — 35%, с доходом от 30 тыс. до 49,9 тыс. — 38%, а с доходом до 29,9 тыс. — 37%. Чаще готовы согласиться на такую зарплату люди с доходом от 50 тыс. до 79,9 тыс. руб. — 44%.
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