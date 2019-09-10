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Администрация Екатеринбурга презентовала три площадки для строительства храма святой Екатерины

10 сентябрь 2019 (12:15)

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Администрация Екатеринбурга презентовала площадки для строительства будущего храма святой Екатерины. Три видеоролика, которые демонстрируют, как будет выглядеть собор на том или ином участке, опубликованы на официальном портале города.

В список вошли площадки на пересечении улиц Фурманова — Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

Площадки были выбраны из списка вариантов, которые чаще всего предлагали горожане в своих обращениях в электронную приёмную городской администрации. Всего поступило 11 тыс. 79 обращений, в которых был предложен 61 участок.


Площадка за Макаровским мостом


Площадка на месте Приборостроительного завода


Площадка на Фурманова — Белинского

Видео: официальный канал администрации Екатеринбурга на YouTube

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