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Администрация Екатеринбурга презентовала три площадки для строительства храма святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Администрация Екатеринбурга презентовала площадки для строительства будущего храма святой Екатерины. Три видеоролика, которые демонстрируют, как будет выглядеть собор на том или ином участке, опубликованы на официальном портале города.



В список вошли площадки на пересечении улиц Фурманова — Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.



Площадки были выбраны из списка вариантов, которые чаще всего предлагали горожане в своих обращениях в электронную приёмную городской администрации. Всего поступило 11 тыс. 79 обращений, в которых был предложен 61 участок.





Площадка за Макаровским мостом





Площадка на месте Приборостроительного завода





Площадка на Фурманова — Белинского



Видео: официальный канал администрации Екатеринбурга на YouTube

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