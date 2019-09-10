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Качество атмосферного воздуха вблизи Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» соответствует всем нормативам

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» продолжает реализацию программы экологического мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» в третьей декаде августа находился в пределах нормы. Об этом свидетельствуют протоколы очередного исследования, которое провел филиал областного Центра гигиены и эпидемиологии в Асбесте и Белоярском районе. Аккредитованная лаборатория филиала четыре дня подряд с утра до позднего вечера отбирала пробы в трех контрольных точках: возле дома № 31 по улице Новая, около садов «Яблонька» и юго-западнее предприятия за автодорогой», — говорится в сообщении.



Дальнейшее изучение этих проб показало, что содержание пыли, оксидов азота, железа, марганца и хрома, а также формальдегида в воздухе все эти дни было значительно ниже предельных норм.



Аналогичное исследование лаборатории Уральского регионального центра сертификации и аттестации (УРЦСА) показало, что уровень содержания пыли, сажи и минерального масла в атмосферном воздухе вблизи предприятия соответствует всем установленным нормам.

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