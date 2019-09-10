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В Челябинской области пресекли незаконный ввоз на территорию РФ более 260 тонн плодоовощной продукции
10 сентябрь 2019 (10:26)
УрБК, Челябинск, 10.09.2019. В Челябинской области со 2 по 9 сентября сотрудники регионального Управления Россельхознадзора пресекли 13 попыток незаконного ввоза на территорию РФ винограда, слив, нектаринов, гранатов, айвы и перца из Республики Казахстан и Киргизской Республики общим весом 260,5 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Транспортные средства с товаром были обнаружены на российско-казахстанском участке госграницы РФ на КПП Троицк и на 145 км автодороги Челябинск — Костанай.
«Причиной возврата продукции стало нарушение требования решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157. Согласно пункту 37 решения Совета ЕЭК, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере. На упаковках, в которых перевозилась продукция, отсутствовала обязательная информация в маркировке подкарантинной продукции, а также ввоз свежего перца навалом», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. В результате транспортные средства с товаром были возвращены на территорию страны-экспортера под контролем сотрудников Россельхознадзора.
Транспортные средства с товаром были обнаружены на российско-казахстанском участке госграницы РФ на КПП Троицк и на 145 км автодороги Челябинск — Костанай.
«Причиной возврата продукции стало нарушение требования решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157. Согласно пункту 37 решения Совета ЕЭК, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере. На упаковках, в которых перевозилась продукция, отсутствовала обязательная информация в маркировке подкарантинной продукции, а также ввоз свежего перца навалом», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. В результате транспортные средства с товаром были возвращены на территорию страны-экспортера под контролем сотрудников Россельхознадзора.
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