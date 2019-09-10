Новости дня

В Челябинской области пресекли незаконный ввоз на территорию РФ более 260 тонн плодоовощной продукции

УрБК, Челябинск, 10.09.2019. В Челябинской области со 2 по 9 сентября сотрудники регионального Управления Россельхознадзора пресекли 13 попыток незаконного ввоза на территорию РФ винограда, слив, нектаринов, гранатов, айвы и перца из Республики Казахстан и Киргизской Республики общим весом 260,5 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Транспортные средства с товаром были обнаружены на российско-казахстанском участке госграницы РФ на КПП Троицк и на 145 км автодороги Челябинск — Костанай.



«Причиной возврата продукции стало нарушение требования решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157. Согласно пункту 37 решения Совета ЕЭК, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере. На упаковках, в которых перевозилась продукция, отсутствовала обязательная информация в маркировке подкарантинной продукции, а также ввоз свежего перца навалом», — говорится в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещен, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. В результате транспортные средства с товаром были возвращены на территорию страны-экспортера под контролем сотрудников Россельхознадзора.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:26</span><br /><strong>В Челябинской области пресекли незаконный ввоз на территорию РФ более 260 тонн плодоовощной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 10.09.2019. В Челябинской области со 2 по 9 сентября сотрудники регионального Управления Россельхознадзора пресекли 13 попыток незаконного ввоза на территорию РФ винограда, слив, нектаринов, гранатов, айвы и перца из Республики Казахстан и Киргизской Республики общим весом 260,5 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089769-v-chelyabinskoy-oblasti-presekli-nezakonnyy-vvoz-na-territoriyu-rf-bolee-260-tonn-plodoovoschnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: