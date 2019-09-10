Новости дня

В Артинском районе директор предприятия погасил задолженность по зарплате перед 48 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Артинском районе после вмешательства правоохранительных органов директор муниципального предприятия в жилищно-коммунальной сфере погасил перед 48 работниками задолженность по заработной плате на сумму более 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.



Установлено, что долг был накоплен с февраля по июнь 2019 года. Руководителю предприятия инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Подозреваемый свою вину признал и в полном объеме погасил задолженность.



«На завершающей стадии расследования уголовного дела от подозреваемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении директору муниципального унитарного предприятия меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:44</span><br /><strong>В Артинском районе директор предприятия погасил задолженность по зарплате перед 48 сотрудниками</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Артинском районе после вмешательства правоохранительных органов директор муниципального предприятия в жилищно-коммунальной сфере погасил перед 48 работниками задолженность по заработной плате на сумму более 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089767-v-artinskom-rayone-direktor-predpriyatiya-pogasil-zadolzhennost-po-zarplate-pered-48-sotrudnikami.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: