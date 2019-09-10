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В Артинском районе директор предприятия погасил задолженность по зарплате перед 48 сотрудниками
10 сентябрь 2019 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Артинском районе после вмешательства правоохранительных органов директор муниципального предприятия в жилищно-коммунальной сфере погасил перед 48 работниками задолженность по заработной плате на сумму более 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Установлено, что долг был накоплен с февраля по июнь 2019 года. Руководителю предприятия инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Подозреваемый свою вину признал и в полном объеме погасил задолженность.
«На завершающей стадии расследования уголовного дела от подозреваемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении директору муниципального унитарного предприятия меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Установлено, что долг был накоплен с февраля по июнь 2019 года. Руководителю предприятия инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Подозреваемый свою вину признал и в полном объеме погасил задолженность.
«На завершающей стадии расследования уголовного дела от подозреваемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении директору муниципального унитарного предприятия меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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