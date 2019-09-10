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ЦБ ожидает сохранения антироссийских санкций до конца 2022 года

УрБК, Москва, 10.09.2019. Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до конца 2022 года. Об этом говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2020-2022 годы».



«В базовом сценарии Банк России исходит из сохранения введенных в отношении России в 2014-2019 годах международных санкций на всем прогнозном горизонте», — говорится в документе.



Авторы документа также указывают на неблагоприятное влияние на темпы роста российской экономики различных геополитических факторов, таких как торговая война между Китаем и США.

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