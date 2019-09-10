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В Свердловской области цены на товары и услуги за год выросли на 5%
10 сентябрь 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Свердловской области в январе-августе текущего года цены на товары и услуги выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Так, продовольственные товары стали дороже на 4,5%, алкогольные напитки — на 0,7%, непродовольственные товары — на 4,9%, услуги — на 5,8%.
С начала года стоимость товаров и услуг в регионе увеличилась на 2,9%, в том числе на продовольственные товары на 0,5%, непродовольственные товары — 2,9%, услуги — 5,9%, но на 0,6% снизилась на алкогольные напитки.
При этом в августе относительно июля снизились на 1,3% цены на продовольственные товары. Но в то же время увеличились на алкогольные напитки (на 0,4%), непродовольственные товары (на 0,4%) и услуги (на 0,5%).
Так, продовольственные товары стали дороже на 4,5%, алкогольные напитки — на 0,7%, непродовольственные товары — на 4,9%, услуги — на 5,8%.
С начала года стоимость товаров и услуг в регионе увеличилась на 2,9%, в том числе на продовольственные товары на 0,5%, непродовольственные товары — 2,9%, услуги — 5,9%, но на 0,6% снизилась на алкогольные напитки.
При этом в августе относительно июля снизились на 1,3% цены на продовольственные товары. Но в то же время увеличились на алкогольные напитки (на 0,4%), непродовольственные товары (на 0,4%) и услуги (на 0,5%).
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