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ММК выделил более 6 млн рублей на покупку квартир для врачей
9 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Магнитогорск, 09.09.2019. Врачи АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» получили ключи от квартир, приобретенных Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
В торжественной церемонии передачи ключей приняли участие генеральный директор ПАО «ММК», член правления АНО «ЦКМСЧ» Павел Шиляев и директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. Эти квартиры были приобретены ПАО «ММК» в рамках социальной политики ММК, направленной на развитие медсанчасти, реализацию медицинских программ и привлечение врачей-специалистов в городское здравоохранение. Затраты ПАО «ММК» на приобретение четырех квартир и их ремонт составили около 6,3 млн руб.
Специалисты АНО «ЦКМСЧ» получили две однокомнатные и две трехкомнатные квартиры по договорам о безвозмездном пользовании. Через 10 лет работы в медсанчасти жильё перейдёт в собственность врачей.
«Реализация медицинских программ и поддержка системы здравоохранения Магнитки являются важной составляющей социальной политики комбината. Главная ценность компании — работники, поэтому на ММК уделяют особое внимание сохранению здоровья работников и членов их семей. И последовательная работа в этом направлении происходит в тесном сотрудничестве с Центральной клинической медико-санитарной частью. Мы заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные врачи-специалисты привлекались в сферу городской медицины и закреплялись в ней. Это одно из основных направлений реализации нашей стратегической инициативы по укреплению здоровья работников», — отметил П. Шиляев.
«ММК оказывает всестороннюю поддержку медсанчасти — выделяет средства на ремонт помещений, осуществляет инвестиции в приобретение дорогостоящего медицинского оборудования. Так, недавно был приобретен новейший видеоколонскоп — первый из двенадцати позиций эндоскопического оборудования для операционной, которые должны прийти в медсанчасть до конца сентября. Кроме того, завершен аукцион по покупке для клиники нового компьютерного томографа, самого мощного на юге Челябинской области. Он появится в ЦКМСЧ уже в конце 2019 года. А в канун Дня медицинского работника медики медсанчасти получили от комбината еще один подарок — ММК передал здравпунктам ЦКМСЧ три новых автомобиля «Мобильного медицинского пункта». Новые медицинские машины на базе LADA Largus укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в них свободно может разместиться пациент на носилках и медицинский персонал. Машины для развития службы мобильной медицинской помощи на промышленной площадке комбината и оказания помощи работникам до приезда бригады скорой», — говорится в сообщении.
В торжественной церемонии передачи ключей приняли участие генеральный директор ПАО «ММК», член правления АНО «ЦКМСЧ» Павел Шиляев и директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. Эти квартиры были приобретены ПАО «ММК» в рамках социальной политики ММК, направленной на развитие медсанчасти, реализацию медицинских программ и привлечение врачей-специалистов в городское здравоохранение. Затраты ПАО «ММК» на приобретение четырех квартир и их ремонт составили около 6,3 млн руб.
Специалисты АНО «ЦКМСЧ» получили две однокомнатные и две трехкомнатные квартиры по договорам о безвозмездном пользовании. Через 10 лет работы в медсанчасти жильё перейдёт в собственность врачей.
«Реализация медицинских программ и поддержка системы здравоохранения Магнитки являются важной составляющей социальной политики комбината. Главная ценность компании — работники, поэтому на ММК уделяют особое внимание сохранению здоровья работников и членов их семей. И последовательная работа в этом направлении происходит в тесном сотрудничестве с Центральной клинической медико-санитарной частью. Мы заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные врачи-специалисты привлекались в сферу городской медицины и закреплялись в ней. Это одно из основных направлений реализации нашей стратегической инициативы по укреплению здоровья работников», — отметил П. Шиляев.
«ММК оказывает всестороннюю поддержку медсанчасти — выделяет средства на ремонт помещений, осуществляет инвестиции в приобретение дорогостоящего медицинского оборудования. Так, недавно был приобретен новейший видеоколонскоп — первый из двенадцати позиций эндоскопического оборудования для операционной, которые должны прийти в медсанчасть до конца сентября. Кроме того, завершен аукцион по покупке для клиники нового компьютерного томографа, самого мощного на юге Челябинской области. Он появится в ЦКМСЧ уже в конце 2019 года. А в канун Дня медицинского работника медики медсанчасти получили от комбината еще один подарок — ММК передал здравпунктам ЦКМСЧ три новых автомобиля «Мобильного медицинского пункта». Новые медицинские машины на базе LADA Largus укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в них свободно может разместиться пациент на носилках и медицинский персонал. Машины для развития службы мобильной медицинской помощи на промышленной площадке комбината и оказания помощи работникам до приезда бригады скорой», — говорится в сообщении.
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