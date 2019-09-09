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Российские МФО после ужесточения надзора стали переформатировать свой бизнес
9 сентябрь 2019 (14:28)
УрБК, Москва, 09.09.2019. После увеличения регуляторных требований микрофинансовые организации (МФО) в РФ начали задумываться о запуске брендированных Р2Р-площадок (кредитование граждан гражданами), сообщает газета «Коммерсантъ».
Так, они смогут привлечь заемщиков и инвесторов и фактически уйти из-под надзора ЦБ, поскольку закон, регулирующий рынок краудфандинга, не распространяется на взаимное кредитование граждан.
О том, что ряд МФО заинтересовался запуском Р2Р-площадок, рассказали изданию участники рынка. Как пояснил гендиректор сервиса Р2Р-кредитования LendInvest Александр Уваров, любая технологически продвинутая финансовая организация может создать такую площадку самостоятельно за один-два года, себестоимость будет составлять около 15-20 млн руб. Подключение к действующей площадке или покупка с минимальной кастомизацией займут около месяца и будут стоить от 300 тыс. руб. плюс от 50 тыс. руб. в месяц — аренда базовой лицензии.
«МФО или банк могут приобрести лицензии на использование Р2Р-площадки, брендировать и кастомизировать ее под свои нужды и самостоятельно определять продукты, ставки и доходность либо перенаправлять на P2P-площадку заемщиков-отказников и инвесторов», — заявил А. Уваров.
Так, они смогут привлечь заемщиков и инвесторов и фактически уйти из-под надзора ЦБ, поскольку закон, регулирующий рынок краудфандинга, не распространяется на взаимное кредитование граждан.
О том, что ряд МФО заинтересовался запуском Р2Р-площадок, рассказали изданию участники рынка. Как пояснил гендиректор сервиса Р2Р-кредитования LendInvest Александр Уваров, любая технологически продвинутая финансовая организация может создать такую площадку самостоятельно за один-два года, себестоимость будет составлять около 15-20 млн руб. Подключение к действующей площадке или покупка с минимальной кастомизацией займут около месяца и будут стоить от 300 тыс. руб. плюс от 50 тыс. руб. в месяц — аренда базовой лицензии.
«МФО или банк могут приобрести лицензии на использование Р2Р-площадки, брендировать и кастомизировать ее под свои нужды и самостоятельно определять продукты, ставки и доходность либо перенаправлять на P2P-площадку заемщиков-отказников и инвесторов», — заявил А. Уваров.
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