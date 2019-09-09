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Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с самой благополучной ситуацией на рынке труда
9 сентябрь 2019 (12:04)
В Свердловской области в 2018 году индекс рынка труда составил 66,4 балла, что на 4,2% выше уровня предыдущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Изменение показателя свидетельствует об улучшении ситуации в этом секторе экономики. В рейтинге регионов с самой благополучной ситуацией на рынке труда Средний Урал занял 11 место.
Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018 года. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область, где значение индекса составило 81,3 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Татарстан.
При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
Изменение показателя свидетельствует об улучшении ситуации в этом секторе экономики. В рейтинге регионов с самой благополучной ситуацией на рынке труда Средний Урал занял 11 место.
Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018 года. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург — у них значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область, где значение индекса составило 81,3 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Татарстан.
При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
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