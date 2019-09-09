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УБРиР: Пользователи чаще всего оформляют кредитные карты в 36 лет

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. Женщины, состоящие в браке, чаще других категорий клиентов используют кредитные карты в повседневной жизни. Таковы результаты исследования Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).



Согласно статистике, из десяти человек, приходящих в банк за кредитками, — шесть женщин и четверо мужчин. При этом среди женщин, владеющих кредитной картой, наиболее распространены имена Елена, Наталья и Ольга, а среди мужчин — Александр, Сергей и Андрей.



Интересно, что среди всех пользователей кредитных карт более половины — это семейные люди (56,5%). Никогда не вступавших в брак оказалось 25%, а разведенных — 15,5%.



По статистике УБРиР, возраст, в котором люди наиболее часто оформляют кредитные карты, составляет 36 лет.



«Кредитная карта — довольно сложный в использовании финансовый инструмент, поэтому люди старшего возраста менее восприимчивы к нему, в отличие от 20-30-летних. Молодежь более открыта к кредитной карте и без проблем разбирается в тонкостях льготного периода и обязательного платежа. Кроме того, любовь к кредитке объясняется и удобством ее использования: карту можно привязать к гаджетам и оплачивать покупки смартфоном или часами», — говорит директор по развитию продаж розничного бизнеса УБРиР Денис Бабушкин.



Напомним, в первом полугодии 2019 года УБРиР увеличил выдачу кредитных карт на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Примечательно, что на фоне растущего портфеля доля проблемной задолженности по кредитным картам снизилась.

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