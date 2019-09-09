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Почти 70% россиян придерживаются сберегательной модели поведения

9 сентябрь 2019 (11:39)

УрБК, Москва, 09.09.2019. 66% опрошенных россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить. В этом уверены две трети россиян (66%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения.

Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать.

При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.

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