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Почти 70% россиян придерживаются сберегательной модели поведения
9 сентябрь 2019 (11:39)
УрБК, Москва, 09.09.2019. 66% опрошенных россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить. В этом уверены две трети россиян (66%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения.
Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать.
При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.
Отмечается, что 23% граждан придерживаются обратного мнения.
Кроме того, 47% опрошенных предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что если они там лежат, то их оттуда лучше забрать.
При этом около трети россиян — 33% — заявили, что у них нет сбережений.
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