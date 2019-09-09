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Число выданных кредитных карт в РФ в январе-июле выросло на 23%
9 сентябрь 2019 (11:00)
УрБК, Москва, 09.09.2019. Российские банки в январе-июле текущего года оформили 5,45 млн кредитных карт, что на 23% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
При этом вырос и объем денежных средств, под которые были выданы кредитные карты, — на 44%, до 350 млрд руб.
Аналитики отметили, что максимальных объемов выдачи кредитных карт стоит ожидать в ноябре-декабре.
«С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов», — говорится в исследовании.
При этом вырос и объем денежных средств, под которые были выданы кредитные карты, — на 44%, до 350 млрд руб.
Аналитики отметили, что максимальных объемов выдачи кредитных карт стоит ожидать в ноябре-декабре.
«С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов», — говорится в исследовании.
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