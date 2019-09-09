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На родительские пособия в РФ в 2020 году выделят втрое больше денег

УрБК, Москва, 09.09.2019. На пособия на первого ребенка в 2020 и последующих годах из федерального бюджета выделят втрое больше средств, чем в 2019 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда РФ.



Сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. руб. Рост финансирования же связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза: с января они будут положены тем семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.



По оценкам экспертов, выплаты помогут бороться с бедностью, но все же не позволят преодолеть демографический кризис.

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