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ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России на 2020 год
9 сентябрь 2019 (09:46)
УрБК, Москва, 09.09.2019. Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из страны на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.
Согласно документу, регулятор понизил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2019 год до 40 млрд долл. с 50 млрд долл. При этом в 2020 году ЦБ повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны до 25 млрд долл. с 22 млрд долл. США.
Банк России также повысил прогноз оттока капитала на 2021 год до 20 млрд долл. с 13 млрд долл. и дал прогноз на 2022 год — также 20 млрд долл. США.
Согласно документу, регулятор понизил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2019 год до 40 млрд долл. с 50 млрд долл. При этом в 2020 году ЦБ повысил свои ожидания по оттоку капитала из страны до 25 млрд долл. с 22 млрд долл. США.
Банк России также повысил прогноз оттока капитала на 2021 год до 20 млрд долл. с 13 млрд долл. и дал прогноз на 2022 год — также 20 млрд долл. США.
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