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Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений

УрБК, Москва, 09.09.2019. Минфин России отправил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.



Ранее ЦБ и Минфин разрабатывали законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) в качестве новой системы накопительных пенсий, впоследствии от этого названия было решено отказаться.



В сообщении также указано, что в ближайшее время законопроект планируется представить для общественного обсуждения. После он будет направлен правительству.



Основными чертами продукта являются исключительно добровольный порядок присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства.

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