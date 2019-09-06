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В Екатеринбурге учреждения культуры получат дополнительное финансирование

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил изменения в постановление «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы».



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, новшества касаются объемов финансирования на 2019 и 2020 годы в связи с выделением дополнительных средств из различных источников.



Так, из городского бюджета направлено 2 млн 800 тыс. руб. на проведение Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030», в рамках которого будут обсуждаться актуальные темы, связанные с развитием города.



За счет средств бюджета Екатеринбурга благоустроят территорию, прилегающую к Культурно-зрелищному центру «Стрела» (улица Летчиков, 14). На эти цели выделено 976 тыс. руб.



«Депутаты Екатеринбургской городской думы направили средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей избирательного округа, на приобретение печи для обжига керамики. Она необходима учащимся детской художественной школы № 2 им. Г. С. Мосина для занятий. Оборудование стоит 387 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



В соответствии с постановлением правительства Свердловской области в 2019 году при распределении межбюджетных трансфертов трем театрам Екатеринбурга выделено 857 тыс. руб. для предоставления грантов. Эту сумму поделят между собой в равных долях Театр юного зрителя, Театр кукол и Театр современной хореографии «Провинциальные танцы».



А в 2020 году бюджет Свердловской области дополнительно профинансирует строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на сумму 3 млн 650 тыс. руб.



Общий объем финансирования программы составит 10 млрд 442 млн 603 тыс. руб. Из них из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» направят 7 млрд 516 млн 927 тыс. руб. Из бюджета Свердловской области — 725 млрд 282 млн руб. Из федерального бюджета — 7 млрд 356 млн руб. и 2 млрд 172 млн 515 тыс. руб. из внебюджетных средств.

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