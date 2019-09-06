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Банк России снизил ключевую ставку до 7%

6 сентябрь 2019 (17:58)

Совет директоров Банка России снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 7%. Решение опубликовано на сайте регулятора.

«Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», — говорится в сообщении.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2019 года.

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