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Роструд назвал вакансии с зарплатой от 80 тыс. рублей

УрБК, Москва, 06.09.2019. В РФ среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тыс. руб. в месяц и выше — сфера транспорта, производства, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность. Соответствующие данные приводит портал Роструда «Работа в России».



«На такую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и так далее», — говорится в сообщении.



Как отмечает Роструд, зарплатные предложения по некоторым из вакансий достигают 300-400 тыс. руб. Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. руб., помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. руб., машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. руб.

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