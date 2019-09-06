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Роструд назвал вакансии с зарплатой от 80 тыс. рублей

6 сентябрь 2019 (17:43)

УрБК, Москва, 06.09.2019. В РФ среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тыс. руб. в месяц и выше — сфера транспорта, производства, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность. Соответствующие данные приводит портал Роструда «Работа в России».

«На такую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и так далее», — говорится в сообщении.

Как отмечает Роструд, зарплатные предложения по некоторым из вакансий достигают 300-400 тыс. руб. Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. руб., помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. руб., машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. руб.

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