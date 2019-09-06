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В Челябинской области задержали 40 тонн перца без упаковки

УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Челябинской области предотвратили ввоз на территорию РФ следовавших из Казахстана в Екатеринбург и Тюмень 40 т перца, перевозимого с нарушениями требований транспортировки подкарантинной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



Два транспортных средства с товаром были остановлены на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк».



«Перец в каждой из машин был загружен «навалом», что является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157», — говорится в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что перец должен был быть упакован и промаркирован — перемещение по таможенной территории Таможенного Союза «навалом» допустимо только для свежих дынь, арбузов и папайи.



«Ввоз перца на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчики привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства возвращены на территорию Республики Казахстан», — уточняет пресс-служба.

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