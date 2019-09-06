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Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро повысился на 1 коп.

6 сентябрь 2019 (16:30)

УрБК, Москва, 06.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 5,47 коп. до 65,99 руб., евро повысился на 1,22 коп. до 72,89 руб.

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