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Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году до 0,8-1,3%

УрБК, Москва, 06.09.2019. Банк России с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1-1,5% до 0,8-1,3%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.



В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства РФ по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов.



«Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов», — говорится в сообщении.



Также регулятор отмечает, что в июле продолжился годовой рост промышленного производства, однако опережающие индикаторы за июль-август указывают на возможность ухудшения ситуации в промышленности. В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли. Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица на исторически низком уровне обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.



По мнению экспертов Банка России, в I полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных правительством национальных проектов. Увеличение государственных расходов, включая расходы инвестиционного характера, во второй половине 2019 года окажет поддержку экономическому росту.

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