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В Челябинске восстановили электроснабжение после технологического нарушения

6 сентябрь 2019 (15:45)

УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Курчатовском районе Челябинска энергетики восстановили электроснабжение 8 тыс. 150 жителей. Об этом сообщает пресс-служба «МРСК Урала».

В настоящее время большая часть потребителей запитана по резерву, без электроснабжения пока остаются около 800 человек (частично — ул. Красного Урала — Комсомольский проспект).

Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объеме в ближайшее время.

Сегодня в 11.25 по местному времени из-за повреждения энергооборудования на ПС 110 кВ «Аэродромная» произошло отключение электроэнергии в части Курчатовского района города Челябинска. В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по ул. 40-летия Победы, пр. Победы — ул. Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».

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