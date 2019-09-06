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В Челябинске восстановили электроснабжение после технологического нарушения
6 сентябрь 2019 (15:45)
УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Курчатовском районе Челябинска энергетики восстановили электроснабжение 8 тыс. 150 жителей. Об этом сообщает пресс-служба «МРСК Урала».
В настоящее время большая часть потребителей запитана по резерву, без электроснабжения пока остаются около 800 человек (частично — ул. Красного Урала — Комсомольский проспект).
Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объеме в ближайшее время.
Сегодня в 11.25 по местному времени из-за повреждения энергооборудования на ПС 110 кВ «Аэродромная» произошло отключение электроэнергии в части Курчатовского района города Челябинска. В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по ул. 40-летия Победы, пр. Победы — ул. Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».
В настоящее время большая часть потребителей запитана по резерву, без электроснабжения пока остаются около 800 человек (частично — ул. Красного Урала — Комсомольский проспект).
Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объеме в ближайшее время.
Сегодня в 11.25 по местному времени из-за повреждения энергооборудования на ПС 110 кВ «Аэродромная» произошло отключение электроэнергии в части Курчатовского района города Челябинска. В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по ул. 40-летия Победы, пр. Победы — ул. Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».
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