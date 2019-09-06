Новости дня

В Челябинске восстановили электроснабжение после технологического нарушения

УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Курчатовском районе Челябинска энергетики восстановили электроснабжение 8 тыс. 150 жителей. Об этом сообщает пресс-служба «МРСК Урала».



В настоящее время большая часть потребителей запитана по резерву, без электроснабжения пока остаются около 800 человек (частично — ул. Красного Урала — Комсомольский проспект).



Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объеме в ближайшее время.



Сегодня в 11.25 по местному времени из-за повреждения энергооборудования на ПС 110 кВ «Аэродромная» произошло отключение электроэнергии в части Курчатовского района города Челябинска. В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по ул. 40-летия Победы, пр. Победы — ул. Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:45</span><br /><strong>В Челябинске восстановили электроснабжение после технологического нарушения</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Курчатовском районе Челябинска энергетики восстановили электроснабжение 8 тыс. 150 жителей. Об этом сообщает пресс-служба «МРСК Урала».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089721-v-chelyabinske-vosstanovili-elektrosnabzhenie-posle-tehnologicheskogo-narusheniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: