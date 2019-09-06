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Осужден бывший сотрудник «Байкаловского лесничества» за получение взятки за незаконную вырубку леса

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. Слободо-Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего лесничего ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество» Романа Махнева. Он признан виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за совершение незаконных действий и бездействия», сообщат пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Бывший лесничий получил 20 тыс. руб. за то, что не препятствовал незаконной вырубки леса, а также составил фиктивный акт осмотра места вырубки.



Роману Махневу назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях сроком на 4 года.



Приговор не вступил в законную силу.

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