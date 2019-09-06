Новости дня

В Челябинске почти 9 тыс. жителей остались без электроэнергии

УрБК, Челябинск, 06.09.2019. Сегодня в Челябинске из-за технологического нарушения в работе энергооборудования произошло отключение электроэнергии в Курчатовском районе. Об этом сообщила пресс-служба «МРСК Урала».



В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по улице 40-летия Победы, проспекту Победы — улицы Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».



«Персонал Челябинских городских электросетей компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» незамедлительно приступил к восстановлению электроснабжения по резервным схемам, организованы аварийно-восстановительные работы, — сообщили в пресс-службе.



В 13.10 большая часть потребителей запитана по резерву. В ближайшее время будет восстановлено электроснабжение всех потребителей.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:48</span><br /><strong>В Челябинске почти 9 тыс. жителей остались без электроэнергии</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 06.09.2019. Сегодня в Челябинске из-за технологического нарушения в работе энергооборудования произошло отключение электроэнергии в Курчатовском районе. Об этом сообщила пресс-служба «МРСК Урала».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089717-v-chelyabinske-pochti-9-tys-zhiteley-ostalis-bez-elektroenergii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: