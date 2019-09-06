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В Челябинске почти 9 тыс. жителей остались без электроэнергии
6 сентябрь 2019 (14:48)
УрБК, Челябинск, 06.09.2019. Сегодня в Челябинске из-за технологического нарушения в работе энергооборудования произошло отключение электроэнергии в Курчатовском районе. Об этом сообщила пресс-служба «МРСК Урала».
В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по улице 40-летия Победы, проспекту Победы — улицы Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».
«Персонал Челябинских городских электросетей компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» незамедлительно приступил к восстановлению электроснабжения по резервным схемам, организованы аварийно-восстановительные работы, — сообщили в пресс-службе.
В 13.10 большая часть потребителей запитана по резерву. В ближайшее время будет восстановлено электроснабжение всех потребителей.
В зону отключения попали частично жилые дома с населением 8 тыс. 950 человек, расположенные по улице 40-летия Победы, проспекту Победы — улицы Молодогвардейцев, а также ТК «Фиеста».
«Персонал Челябинских городских электросетей компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» незамедлительно приступил к восстановлению электроснабжения по резервным схемам, организованы аварийно-восстановительные работы, — сообщили в пресс-службе.
В 13.10 большая часть потребителей запитана по резерву. В ближайшее время будет восстановлено электроснабжение всех потребителей.
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