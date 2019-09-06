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В Челябинской области задержано 314 тонн рыбы с нарушением температурного режима
6 сентябрь 2019 (14:08)
УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Челябинской области 4 сентября в третий раз за последние 10 дней выявлены нарушения условий транспортировки 314 т свежемороженой рыбы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
На станцию Шершни ЮУЖД пришло два вагона с 89,5 т горбуши потрошеной без головы, температура в толще продукции составляла от -12,1 до -13,9 градуса. По всем фактам нарушения возбуждены административные дела. Рыба помещена в изолированные условия хранения, будут проводиться лабораторные исследования на показатели безопасности.
На станцию Шершни ЮУЖД пришло два вагона с 89,5 т горбуши потрошеной без головы, температура в толще продукции составляла от -12,1 до -13,9 градуса. По всем фактам нарушения возбуждены административные дела. Рыба помещена в изолированные условия хранения, будут проводиться лабораторные исследования на показатели безопасности.
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