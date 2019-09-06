Новости дня
Денежная база в России за неделю снизилась на 67,7 млрд рублей
6 сентябрь 2019 (13:45)
УрБК, Москва, 06.09.2019. Объем денежной базы в узком определении в РФ на 30 августа составил 10 трлн 511 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.
На 23 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 578,7 млрд руб. Таким образом, за неделю она снизилась на 0,64%, или на 67,7 млрд руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
На 23 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 578,7 млрд руб. Таким образом, за неделю она снизилась на 0,64%, или на 67,7 млрд руб.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За прошедшую неделю денежная база России уменьшилась на 140,6 млрд рублей
- Объем денежной базы РФ в узком определении сократился на 2,6 млрд рублей
- Объем денежной базы РФ за неделю снизился на 30 миллиардов
- Денежная база РФ снизилась на 42,3 млрд. рублей
- Объем денежной базы РФ сократился до 6,28 трлн. рублей