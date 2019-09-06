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Денежная база в России за неделю снизилась на 67,7 млрд рублей

6 сентябрь 2019 (13:45)

УрБК, Москва, 06.09.2019. Объем денежной базы в узком определении в РФ на 30 августа составил 10 трлн 511 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.

На 23 августа денежная база в России равнялась 10 трлн 578,7 млрд руб. Таким образом, за неделю она снизилась на 0,64%, или на 67,7 млрд руб.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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