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Мастер участка Челябинского филиала компании «Желдорреммаш» похитил у подчиненных более 60 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 06.09.2019. Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Подсудимый, занимая должность мастера участка Челябинского электровозоремонтного завода — филиала ОАО «Желдорреммаш», с декабря 2016 по декабрь 2017 года сообщал подчиненным работникам о том, что часть полученной ими заработной платы является необоснованно начисленной, и ее необходимо вернуть. Обманутые своим руководителем работники передали ему денежные средства на общую сумму более 60 тыс. руб.



Суд признал жителя Челябинска виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:26</span><br /><strong>Мастер участка Челябинского филиала компании «Желдорреммаш» похитил у подчиненных более 60 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 06.09.2019. Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089713-master-uchastka-chelyabinskogo-filiala-kompanii-zheldorremmash-pohitil-u-podchinennyh-bolee-60-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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