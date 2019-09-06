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Мастер участка Челябинского филиала компании «Желдорреммаш» похитил у подчиненных более 60 тыс. рублей

6 сентябрь 2019 (13:26)

УрБК, Челябинск, 06.09.2019. Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Подсудимый, занимая должность мастера участка Челябинского электровозоремонтного завода — филиала ОАО «Желдорреммаш», с декабря 2016 по декабрь 2017 года сообщал подчиненным работникам о том, что часть полученной ими заработной платы является необоснованно начисленной, и ее необходимо вернуть. Обманутые своим руководителем работники передали ему денежные средства на общую сумму более 60 тыс. руб.

Суд признал жителя Челябинска виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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