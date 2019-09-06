Важно

Минфин предлагает взимать с водителей BlaBlaCar НДФЛ

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.



В документе Минфина за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению.



Как отмечает Минфин, все доходы граждан, которые не должны облагаться налогами, зафиксированы в статье 217 Налогового кодекса. Например, в ней перечислены пособия, пенсии, а также компенсационные выплаты федерального и местного уровня. Других исключений не предусмотрено.



Ранее Минтранс сформировал законопроект о регулировании сервисов совместных поездок. Документ проходит стадию межведомственного согласования. В нем предусмотрено ограничение числа таких перевозок до двух в сутки, а также запрещена оплата наличными и вводится возможность блокировки аккаунтов водителей за коммерческие рейсы. При этом предлагается не считать плату «на бензин» прибылью физических лиц, а, следовательно, эти средства не должны облагаться налогом.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:17</span><br /><strong>Минфин предлагает взимать с водителей BlaBlaCar НДФЛ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089709-minfin-predlagaet-vzimat-s-voditeley-blablacar-ndfl.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: