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Минфин предлагает взимать с водителей BlaBlaCar НДФЛ
6 сентябрь 2019 (12:17)
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
В документе Минфина за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению.
Как отмечает Минфин, все доходы граждан, которые не должны облагаться налогами, зафиксированы в статье 217 Налогового кодекса. Например, в ней перечислены пособия, пенсии, а также компенсационные выплаты федерального и местного уровня. Других исключений не предусмотрено.
Ранее Минтранс сформировал законопроект о регулировании сервисов совместных поездок. Документ проходит стадию межведомственного согласования. В нем предусмотрено ограничение числа таких перевозок до двух в сутки, а также запрещена оплата наличными и вводится возможность блокировки аккаунтов водителей за коммерческие рейсы. При этом предлагается не считать плату «на бензин» прибылью физических лиц, а, следовательно, эти средства не должны облагаться налогом.
В документе Минфина за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению.
Как отмечает Минфин, все доходы граждан, которые не должны облагаться налогами, зафиксированы в статье 217 Налогового кодекса. Например, в ней перечислены пособия, пенсии, а также компенсационные выплаты федерального и местного уровня. Других исключений не предусмотрено.
Ранее Минтранс сформировал законопроект о регулировании сервисов совместных поездок. Документ проходит стадию межведомственного согласования. В нем предусмотрено ограничение числа таких перевозок до двух в сутки, а также запрещена оплата наличными и вводится возможность блокировки аккаунтов водителей за коммерческие рейсы. При этом предлагается не считать плату «на бензин» прибылью физических лиц, а, следовательно, эти средства не должны облагаться налогом.
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