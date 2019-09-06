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За шесть месяцев 2019 года в госучреждениях РФ выявили более 23 тыс. коррупционных правонарушений

6 сентябрь 2019 (11:24)

УрБК, Москва, 06.09.2019. В I полугодии 2019 года в госучреждениях РФ было выявлено более 23 тыс. коррупционных правонарушений. В 2018 году таких фактов было почти 29 тыс., сообщает издание «Прайм» со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ, представленные в рамках Восточного экономического форума.

В государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году выявлено 28 тыс. 378 коррупционных правонарушений, в 2018 году — 28 тыс. 956, а за шесть месяцев 2019 года — 23 тыс. 760. Отмечается, что в других организациях в 2017 году было выявлено 32 тыс. 353 коррупционных правонарушения, в 2018 году — 32 тыс. 104, за шесть месяцев 2019 года — 20 тыс. 440.

Кроме того, в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 2017 году было выявлено 2 тыс. 263 таких факта, в 2018 году — 2 тыс. 372, за 6 месяцев 2019 года — 1 тыс. 152.

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