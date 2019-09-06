Новости дня

За шесть месяцев 2019 года в госучреждениях РФ выявили более 23 тыс. коррупционных правонарушений

УрБК, Москва, 06.09.2019. В I полугодии 2019 года в госучреждениях РФ было выявлено более 23 тыс. коррупционных правонарушений. В 2018 году таких фактов было почти 29 тыс., сообщает издание «Прайм» со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ, представленные в рамках Восточного экономического форума.



В государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году выявлено 28 тыс. 378 коррупционных правонарушений, в 2018 году — 28 тыс. 956, а за шесть месяцев 2019 года — 23 тыс. 760. Отмечается, что в других организациях в 2017 году было выявлено 32 тыс. 353 коррупционных правонарушения, в 2018 году — 32 тыс. 104, за шесть месяцев 2019 года — 20 тыс. 440.



Кроме того, в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 2017 году было выявлено 2 тыс. 263 таких факта, в 2018 году — 2 тыс. 372, за 6 месяцев 2019 года — 1 тыс. 152.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:24</span><br /><strong>За шесть месяцев 2019 года в госучреждениях РФ выявили более 23 тыс. коррупционных правонарушений</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 06.09.2019. В I полугодии 2019 года в госучреждениях РФ было выявлено более 23 тыс. коррупционных правонарушений. В 2018 году таких фактов было почти 29 тыс., сообщает издание «Прайм» со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ, представленные в рамках Восточного экономического форума.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089706-za-shest-mesyacev-2019-goda-v-gosuchrezhdeniyah-rf-vyyavili-bolee-23-tys-korrupcionnyh-pravonarusheniy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: