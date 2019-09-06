Новости дня

Корпоративный центр подготовки кадров ММК провел День открытых дверей

УрБК, Магнитогорск, 06.09.2019. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» провел День открытых дверей. Школьникам, а также их родителям рассказали о программах, которые будут вестись в 2019-2020 учебном году.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», особое внимание уделят актуальным IT-направлениям. Речь идет о курсах программирования, 3D-моделирования и компьютерной графики, разработки мобильных приложений, робототехники, дизайна, а также блоггинга.



По словам руководителя направления по планированию и методическому обеспечению КЦПК «Персонал» Оксаны Гасилиной, многолетний опыт проведения конкурса информационных технологий «IT-отражение», ежегодно проходящий при финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината, показывает высокий уровень подготовки детей.



На Дне открытых дверей перед собравшимися выступили педагоги, которые будут вести обучение. Они рассказали о тех навыках, которые приобретут ученики, пройдя тот или иной учебный курс. В «Персонале» в 2019-2020 учебном году будет вестись обучение по 11 актуальным учебным программам для школьников. В их числе «Кибербезопасность», «Разработка игр и мобильных приложений», «Умный дом», «3D-дизайн и анимация», «3D-моделирование и 3D-печать», «Школа блоггера», «ВЕБ-программирование», «Программирование», «Фото для школьников» и «3D-моделлер».



Как сообщили представители ММК, корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» давно вышел за рамки профессионального обучения рабочих, специалистов и руководителей. С 1995 года центр стал площадкой дополнительного образования для тысяч школьников. При этом детям и подросткам посещение занятий помогает не только расширить кругозор и усвоить знания, которые не встретишь в школьной программе, но и выбрать профессиональное направление, максимально отвечающее запросам о будущей работе самого ребёнка.



«В этом году собрались родители, которые хотят, чтобы дети получили такое дополнительное образование, которое бы сохранило свою актуальность через несколько лет. Это навыки и компетенции, связанные с владением компьютером. Причём именно владение, а не просто игры и развлечения. Если ребёнка направить в нужное русло, то получим отличный результат. Это видно, например, по великолепным выступлениям магнитогорской молодёжи на чемпионате профессий WorldSkills», — рассказал директор КЦПК «Персонал» Андрей Козловский.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:04</span><br /><strong>Корпоративный центр подготовки кадров ММК провел День открытых дверей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 06.09.2019. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» провел День открытых дверей. Школьникам, а также их родителям рассказали о программах, которые будут вестись в 2019-2020 учебном году.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089705-korporativnyy-centr-podgotovki-kadrov-mmk-provel-den-otkrytyh-dverey.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: