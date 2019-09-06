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Корпоративный центр подготовки кадров ММК провел День открытых дверей
6 сентябрь 2019 (11:04)
УрБК, Магнитогорск, 06.09.2019. Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» провел День открытых дверей. Школьникам, а также их родителям рассказали о программах, которые будут вестись в 2019-2020 учебном году.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», особое внимание уделят актуальным IT-направлениям. Речь идет о курсах программирования, 3D-моделирования и компьютерной графики, разработки мобильных приложений, робототехники, дизайна, а также блоггинга.
По словам руководителя направления по планированию и методическому обеспечению КЦПК «Персонал» Оксаны Гасилиной, многолетний опыт проведения конкурса информационных технологий «IT-отражение», ежегодно проходящий при финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината, показывает высокий уровень подготовки детей.
На Дне открытых дверей перед собравшимися выступили педагоги, которые будут вести обучение. Они рассказали о тех навыках, которые приобретут ученики, пройдя тот или иной учебный курс. В «Персонале» в 2019-2020 учебном году будет вестись обучение по 11 актуальным учебным программам для школьников. В их числе «Кибербезопасность», «Разработка игр и мобильных приложений», «Умный дом», «3D-дизайн и анимация», «3D-моделирование и 3D-печать», «Школа блоггера», «ВЕБ-программирование», «Программирование», «Фото для школьников» и «3D-моделлер».
Как сообщили представители ММК, корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» давно вышел за рамки профессионального обучения рабочих, специалистов и руководителей. С 1995 года центр стал площадкой дополнительного образования для тысяч школьников. При этом детям и подросткам посещение занятий помогает не только расширить кругозор и усвоить знания, которые не встретишь в школьной программе, но и выбрать профессиональное направление, максимально отвечающее запросам о будущей работе самого ребёнка.
«В этом году собрались родители, которые хотят, чтобы дети получили такое дополнительное образование, которое бы сохранило свою актуальность через несколько лет. Это навыки и компетенции, связанные с владением компьютером. Причём именно владение, а не просто игры и развлечения. Если ребёнка направить в нужное русло, то получим отличный результат. Это видно, например, по великолепным выступлениям магнитогорской молодёжи на чемпионате профессий WorldSkills», — рассказал директор КЦПК «Персонал» Андрей Козловский.
По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», особое внимание уделят актуальным IT-направлениям. Речь идет о курсах программирования, 3D-моделирования и компьютерной графики, разработки мобильных приложений, робототехники, дизайна, а также блоггинга.
По словам руководителя направления по планированию и методическому обеспечению КЦПК «Персонал» Оксаны Гасилиной, многолетний опыт проведения конкурса информационных технологий «IT-отражение», ежегодно проходящий при финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината, показывает высокий уровень подготовки детей.
На Дне открытых дверей перед собравшимися выступили педагоги, которые будут вести обучение. Они рассказали о тех навыках, которые приобретут ученики, пройдя тот или иной учебный курс. В «Персонале» в 2019-2020 учебном году будет вестись обучение по 11 актуальным учебным программам для школьников. В их числе «Кибербезопасность», «Разработка игр и мобильных приложений», «Умный дом», «3D-дизайн и анимация», «3D-моделирование и 3D-печать», «Школа блоггера», «ВЕБ-программирование», «Программирование», «Фото для школьников» и «3D-моделлер».
Как сообщили представители ММК, корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» давно вышел за рамки профессионального обучения рабочих, специалистов и руководителей. С 1995 года центр стал площадкой дополнительного образования для тысяч школьников. При этом детям и подросткам посещение занятий помогает не только расширить кругозор и усвоить знания, которые не встретишь в школьной программе, но и выбрать профессиональное направление, максимально отвечающее запросам о будущей работе самого ребёнка.
«В этом году собрались родители, которые хотят, чтобы дети получили такое дополнительное образование, которое бы сохранило свою актуальность через несколько лет. Это навыки и компетенции, связанные с владением компьютером. Причём именно владение, а не просто игры и развлечения. Если ребёнка направить в нужное русло, то получим отличный результат. Это видно, например, по великолепным выступлениям магнитогорской молодёжи на чемпионате профессий WorldSkills», — рассказал директор КЦПК «Персонал» Андрей Козловский.
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