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В Екатеринбурге произошел пожар в здании СвЖД
6 сентябрь 2019 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась крыша здания СвЖД на ул. Пилотной. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 100 кв. м. повреждена кровля административного здания.
Сообщение о возгорании поступило в 00.26 по местному времени. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 24 человека личного состава. В 01.04 огонь был локализован, в 01.35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.05.
Сообщение о возгорании поступило в 00.26 по местному времени. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 24 человека личного состава. В 01.04 огонь был локализован, в 01.35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.05.
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