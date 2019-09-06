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В Екатеринбурге произошел пожар в здании СвЖД

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась крыша здания СвЖД на ул. Пилотной. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 100 кв. м. повреждена кровля административного здания.



Сообщение о возгорании поступило в 00.26 по местному времени. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 24 человека личного состава. В 01.04 огонь был локализован, в 01.35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.05.

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