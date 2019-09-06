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Минпромторг связал падение продаж автомобилей в РФ со снижением реальных доходов граждан
6 сентябрь 2019 (10:28)
УрБК, Москва, 06.09.2019. Минпромторг считает главной причиной падения продаж новых автомобилей в России снижение реальных доходов граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
Также он отметил, что с 1 июля 2019 года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.
«На эти цели в 2019 году будет дополнительно выделено 10 млрд руб. — 6 млрд руб. на социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках льготного автокредитования и 4 млрд руб. — на льготный лизинг коммерческой техники. Это позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. единиц техники в 2019 году», — сообщил министр.
Денис Мантуров подчеркнул, что продлена и программа стимулирования спроса на газомоторную технику. На эти цели выделено 2,5 млрд руб.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июле сократились на 2,4%.
Также он отметил, что с 1 июля 2019 года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.
«На эти цели в 2019 году будет дополнительно выделено 10 млрд руб. — 6 млрд руб. на социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках льготного автокредитования и 4 млрд руб. — на льготный лизинг коммерческой техники. Это позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. единиц техники в 2019 году», — сообщил министр.
Денис Мантуров подчеркнул, что продлена и программа стимулирования спроса на газомоторную технику. На эти цели выделено 2,5 млрд руб.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июле сократились на 2,4%.
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