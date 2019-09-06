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В России в августе месячная дефляция составила 0,2%

УрБК, Москва, 06.09.2019. В России в августе месячная дефляция составила 0,2%, а с начала года рост потребительских цен составил 2,4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



«В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4% (в августе 2018 года — 100%, по сравнению с декабрем 2017 года — 102,4%)», — говорится в сообщении.



В августе в 63 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,8%. В наибольшей степени в Тверской области — на 0,8%, Чувашской Республике и Тульской области — на 0,7%. Основная причина — снижение цен на продовольственные товары.



Одновременно в 9 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметен он в Хабаровском крае — 0,4%, в связи с повышением тарифов на услуги на 0,6%.



В Москве цены снизились за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,6% (с начала года — рост цен на 2,7% и 2,4% соответственно).

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