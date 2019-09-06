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В акции по обмену монет на банкноты в Екатеринбурге примут участие более 20 банков

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. Как стало известно УрБК, в акции по обмену монет на банкноты в Екатеринбурге примет участие 21 кредитная организация.



1. ООО КБ «Кольцо Урала»

2. Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»

3. Филиал Банковский центр УРАЛ ПАО Банк ЗЕНИТ

4. ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Екатеринбурге

5. ООО КБ «Уралфинанс»

6. ПАО «Банк «Екатеринбург»

7. Екатеринбургский филиал ПАО «АК БАРС» БАНК

8. Екатеринбургский филиал АБ «РОССИЯ»

9. Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

10. Уральский филиал ПАО РОСБАНК

11. Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в Екатеринбурге

12. Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в Екатеринбурге

13. Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

14. Екатеринбургский филиал ООО «ХКФ Банк»

15. Филиал «Уральский» АО КБ «Агропромкредит»

16. Екатеринбургский филиал АО ЮниКредит Банка

17. Филиал «АТБ» (ПАО) в Екатеринбурге

18. Банк «НЕЙВА» ООО

19. Свердловский РФ АО «Россельхозбанк»

20. Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»

21. Филиал № 6602 ВТБ (ПАО) в Екатеринбурге



Напомним, что акция состоится с 23 по 27 сентября 2019 года. Организатором мероприятия является Уральское ГУ Банка России. Каждый желающий может обратиться в офисы банков и бесплатно сдать или обменять копившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты.

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