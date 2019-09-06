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В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной компании «Речелстрой»
6 сентябрь 2019 (09:07)
УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Челябинске уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора строительной компании ООО «Речелстрой», причинившей ущерб свыше 617 млн руб. участникам долевого строительства, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Они обвиняются по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и по части 2 статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».
С 2014 по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 жилых домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд руб.
После чего свыше 617 млн руб. перечислили на расчетные счета лиц и организаций, перед которыми у общества имелись неисполненные обязательства.
«Указанные денежные средства были потрачены на оплату земельных участков, в том числе, не используемых при строительстве жилого комплекса, исполнение кредитных обязательств, финансирование строительства одного дома за счет средств, привлеченных для строительства другого дома, что обусловило нарушение сроков выполнения строительных работ, ввода домов в эксплуатацию и невозможность выполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов перед свыше 1,5 тыс. участников долевого строительства», — говорится в сообщении.
Имущество учредителя стоимостью около 55 млн руб. арестовали.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Они обвиняются по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и по части 2 статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».
С 2014 по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 жилых домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 млрд руб.
После чего свыше 617 млн руб. перечислили на расчетные счета лиц и организаций, перед которыми у общества имелись неисполненные обязательства.
«Указанные денежные средства были потрачены на оплату земельных участков, в том числе, не используемых при строительстве жилого комплекса, исполнение кредитных обязательств, финансирование строительства одного дома за счет средств, привлеченных для строительства другого дома, что обусловило нарушение сроков выполнения строительных работ, ввода домов в эксплуатацию и невозможность выполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов перед свыше 1,5 тыс. участников долевого строительства», — говорится в сообщении.
Имущество учредителя стоимостью около 55 млн руб. арестовали.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
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