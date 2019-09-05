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Отопление в Екатеринбурге начнут подключать с 16 сентября

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Пуск тепла в Екатеринбурге планируется начать 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на заместителя главы города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко.



«Ориентировочно 16 сентября в Екатеринбурге в четыре этапа будет запущено теплоснабжение. Надо смотреть, конечно, на погоду, но вне зависимости от нее подключим объекты социальной сферы, чтобы в школах, детсадах, больницах было тепло. Понятно, что это не разовое включение, и оно требует времени. Напомню, у нас 105 теплоисточников, порядка 3 тыс. км теплосетей. Но, надеюсь, все пройдет в штатном режиме. До 10 октября Екатеринбург обеспечим теплом полностью», — отметил В. Гейко.



Напомним, в 2019 году в Екатеринбурге в рамках подготовки муниципалитета к зиме должны были заменить 69,8 км тепловых сетей, 18,7 км водопроводных, 1 км газовых, 73,3 км электрических, 10,9 км сетей канализации.

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