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Дело по факту обрушения кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге направлено в суд
5 сентябрь 2019 (17:59)
Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ПАО «Машиностроительный завод имени М. И.Калинина» (МзиК). Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург». По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена.
9 ноября 2016 года на площади более 3 тыс. 300 кв. м. упавшие с высоты не менее 12 метров фрагменты конструкции корпуса причинили четырем сотрудникам ПАО «МзиК» смертельные телесные повреждения. Кроме того, пострадали еще 16 человек, трем из которых был причинен тяжкий вред здоровью.
По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург». По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена.
9 ноября 2016 года на площади более 3 тыс. 300 кв. м. упавшие с высоты не менее 12 метров фрагменты конструкции корпуса причинили четырем сотрудникам ПАО «МзиК» смертельные телесные повреждения. Кроме того, пострадали еще 16 человек, трем из которых был причинен тяжкий вред здоровью.
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