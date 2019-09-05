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Дело по факту обрушения кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге направлено в суд





По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург». По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена.



9 ноября 2016 года на площади более 3 тыс. 300 кв. м. УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ПАО «Машиностроительный завод имени М. И.Калинина» (МзиК). Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, постановление о возвращении дела прокурору было обжаловано представителем потерпевшего ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург». По итогам апелляционного рассмотрения жалоба была удовлетворена.9 ноября 2016 года на площади более 3 тыс. 300 кв. м. упавшие с высоты не менее 12 метров фрагменты конструкции корпуса причинили четырем сотрудникам ПАО «МзиК» смертельные телесные повреждения. Кроме того, пострадали еще 16 человек, трем из которых был причинен тяжкий вред здоровью.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:52</span><br /><strong>Дело по факту обрушения кровли на заводе им. Калинина в Екатеринбурге направлено в суд</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Свердловский областной суд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ПАО «Машиностроительный завод имени М. И.Калинина» (МзиК). Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089694-delo-po-faktu-obrusheniya-krovli-na-zavode-im-kalinina-v-ekaterinburge-napravleno-v-sud.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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