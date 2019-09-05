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ЦБ будет штрафовать банки за неподключение к Системе быстрых платежей

5 сентябрь 2019 (17:01)

УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России готов штрафовать банки, которые в установленный законом срок не подключатся к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на сообщение регулятора.

Напомним, что системно значимые банки должны присоединиться к СБП к 1 октября 2019 года.

«В случае неисполнения требований Банка России к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы», — говорится в сообщении.

В сообщении ЦБ говорится, что у участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к установленному сроку.

«Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года. В апреле этого года был опубликован проект нормативного акта Банка России со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября», — сообщили в ЦБ.

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