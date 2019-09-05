Новости дня

ЦБ будет штрафовать банки за неподключение к Системе быстрых платежей

УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России готов штрафовать банки, которые в установленный законом срок не подключатся к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на сообщение регулятора.



Напомним, что системно значимые банки должны присоединиться к СБП к 1 октября 2019 года.



«В случае неисполнения требований Банка России к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы», — говорится в сообщении.



В сообщении ЦБ говорится, что у участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к установленному сроку.



«Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года. В апреле этого года был опубликован проект нормативного акта Банка России со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября», — сообщили в ЦБ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:01</span><br /><strong>ЦБ будет штрафовать банки за неподключение к Системе быстрых платежей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России готов штрафовать банки, которые в установленный законом срок не подключатся к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на сообщение регулятора.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089690-cb-budet-shtrafovat-banki-za-nepodklyuchenie-k-sisteme-bystryh-platezhey.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: